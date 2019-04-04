На Донбассе завтра закроют один из КПВВ

В Донецкой области на несколько дней закрывают контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что с 5 по 7 апреля на ремонт временно закрывают КПВВ "Гнутово", который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора Новоазовск-Мариуполь. По данным Госпогранслужбы, там уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для тех, кто пересекает линию разграничения.

Предполагается, что ремонт на КПВВ "Гнутово" позволит создать комфортные условия для пересечения линии соприкосновения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

Напомним, ранее сообщалось, что пропуски для перехода линии разграничения на Донбассе стали бессрочными. В частности, заявления, которые были поданы в период с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными, остальные следует переподать.

Ранее также сообщалось, что "ЛНР" блокирует открытие пункта пропуска "Золотое" на Донбассе. Лидер пророссийских террористов "ЛНР" Леонид Пасечник отметил, что пропуск начнется только после принятия согласованного решения в Минске.