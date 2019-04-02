КПВВ "Гнутово" закроют на реконструкцию

Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

КПВВ будет закрыт с 5 по 7 апреля

КПВВ "Гнутово", что расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь", в период с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.

"Для обеспечения безопасности проведения работ по решению Командующего объединенных сил с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществления пропускных операций в КПВВ "Гнутово". Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключение к сетям электро - и водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок.

РБК-Украина писало, что в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе были изменены.

Напомним, ранее сообщалось, что "ЛНР" заблокирует открытие пункта пропуска на Донбассе.