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На Донбассе заметили новейший российский комплекс "Наводчик-2"

Донбасс, Четверг 19 ноября 2020 23:14
На Донбассе заметили новейший российский комплекс "Наводчик-2"
Фото: российские военные (mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

На оккупированной территории Луганской области впервые заметили новейший российский комплекс "Наводчик-2". Эту российскую технику зафиксировали в 12 километрах от линии разграничения.

Об этом сообщает "InformNapalm".

Первая информация о фиксации наземной станции управления комплекса "Наводчик-2" появилась в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 14 ноября 2020 года. Наблюдатели рассказали, что замеченный 10 ноября якобы комплекс радиоэлектронной борьбы на самом деле оказался пунктом управления беспилотниками "Наводчик-2".

Кроме того, волонтеры "InformNapalm" получили визуальное подтверждение задокументированной СММ ОБСЕ информации. Благодаря полученному снимку, сделанному с БПЛА, удалось подтвердить, что оккупационные силы на Донбассе действительно используют комплекс "Наводчик-2". На фото также зафиксировали размещенные рядом со станцией управления ящики для хранения БПЛА.

«Наводчик-2» на Донбассе

Фото: снимок, на котором зафиксирован "Наводчик-2"

Отмечается, что "Наводчик-2" - это комплекс, предназначенный для разведывательных и специальных задач. В состав этого комплекса входят 7 беспилотников типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 километров.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявляли, что пророссийские боевики на Донбассе используют почти все типы беспилотников, которые находятся на вооружении России.

Кроме того, Украина фиксирует, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс вооружение и военную технику.

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