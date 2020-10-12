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Боевики на Донбассе применяют почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении РФ

Донбасс, Понедельник 12 октября 2020 19:37
Боевики на Донбассе применяют почти все типы БПЛА, которые есть на вооружении РФ
Фото: (mil.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что на Донбассе во время формирования первого и второго корпусов оккупанты создали отдельные роты БПЛА. Он отметил, что боевики используют почти все типы российских беспилотников, которые есть на вооружении армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Скибицкого, качество российских беспилотников резко снизилась. Это связано с введением против России международных экономических санкций. Ранее на БПЛА оккупантов, которые украинские воины сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства. Однако иностранные комплектующие иссякли.

Он отметил, что российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты собственные комплектующие, но их качество гораздо ниже того, которое имеют детали иностранного производства. Поэтому процесс дальнейшего развития российской беспилотной авиации затормозился.

Напомним, Министерство обороны планирует приобрести до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2.

Также РБК-Украина сообщало, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс вооружение и военную технику.

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