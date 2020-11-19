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На Донбасі помітили новітній російський комплекс "Наводчик-2"

Донбас, Четвер 19 листопада 2020 23:14
На Донбасі помітили новітній російський комплекс "Наводчик-2"
Фото: російські військові (mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

На окупованій території Луганської області вперше помітили новітній російський комплекс "Наводчик-2". Цю російську техніку зафіксували за 12 кілометрів від лінії розмежування.

Про це повідомляє "InformNapalm".

Перша інформація про фіксацію наземної станції управління комплексу "Наводчик-2" з'явилася у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 14 листопада 2020 року. Спостерігачі розповіли, що помічений 10 листопада нібито комплекс радіоелектронної боротьби насправді виявився пунктом управління безпілотниками "Наводчик-2".

Крім того, волонтери "InformNapalm" отримали візуальне підтвердження задокументованої СММ ОБСЄ інформації. Завдяки отриманому знімку, зробленому з БПЛА, вдалося підтвердити, що окупаційні сили на Донбасі дійсно використовують комплекс "Наводчик-2". На фото також зафіксували розміщені поряд зі станцією управління ящики для зберігання БПЛА.

«Наводчик-2» на Донбасі

Фото: знімок, на якому зафіксувано "Наводчик-2"

Зазначається, що "Наводчик-2" - це комплекс, призначений для розвідувальних та спеціальних завдань. До складу цього комплексу входять 7 безпілотників типу "Гранат" різних модифікацій з радіусом дії 10, 15, 25 та 100 кілометрів.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявляли, що проросійські бойовики на Донбасі використовують майже всі типи безпілотників, які перебувають на озброєнні Росії.

Крім того, Україна фіксує, що Росія продовжує постачати на окупований Донбас озброєння та військову техніку.

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