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На Донбасі зафіксовані нові одиниці важкого озброєння бойовиків

Новини » Суспільство    25.07.2019 - 13:46
На Донбасі зафіксовані нові одиниці важкого озброєння бойовиків
Фото: російська техніка (mil.ru)

В районі Петрівського було зафіксовано 1 танк

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні продовжує фіксувати озброєння та військову техніку бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, посилаючись на звіт СММ ОБСЄ від 24 липня.

 Так, 21 липня, на основі доступних СММ даних повітряного спостереження, на непідконтрольній території, в районі Петрівського було зафіксовано 1 танк. Окрім того, 22 липня, біля населеного пункту Боково-Платове, безпілотник місії виявив 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

"На Донецькому напрямку, а саме поблизу селища Вільхівка - 2 буксирувані гаубиці 2А36 "Гіацинт-Б", 2 РСЗВ БМ-21 та 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Неподалік від села Тернове також зафіксовано 3 РСЗВ БМ-21 та 3 буксирувані гаубиці Д-30 "Жаба". Цього ж дня помічено і вороже ОВТ на Луганському напрямку, зокрема, 7 РСЗВ БМ-21 біля Міусинська та 8 РСЗВ поблизу селища Садовий", - йдеться у повідомленні.

Загалом зафіксовано 50 одиниць озброєння, яке розміщене з порушенням визначених Мінських домовленостей ліній відведення. Разом з тим, на тимчасово-окупованих територіях, зафіксовано 206 одиниць озброєння, яке розміщене за лініями відведення, але за межами визначених місць зберігання.

"Так, 18 липня, на основі даних повітряного спостереження, поблизу Тернового, виявлено 22 танки. На Луганщині, біля Мирного, помічено присутність 10 танків і 18 одиниць буксируваної артилерії. 19 липня, поблизу селища Бугаївка виявлено 22 танки та 4 зенітних ракетних комплекси. 22 липня, поблизу Тернового, БПЛА Місії виявив ще 7 зенітних ракетних комплекси 9К35 "Стріла-10". Біля Міусинська безпілотник зафіксував 19 танків Т-64, 7 гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 10 буксируваних гаубиць Д-30. У самому ж місті Хрустальний виявлено 26 буксируваних гаубиць", - йдеться у повідомленні.

Також, 18 липня, біля Тернового, СММ ОБСЄ виявила 4 одиниці, ймовірно, самохідної артилерії та 3 одиниці буксируваної артилерії. 19 липня, в районі селища Бугаївка, виявлено 54 одиниці буксируваної та самохідної артилерії. В свою чергу СММ не виключає, що частина з цієї техніки - міномети. 

"Зосередження такої великої кількості озброєння та військової техніки ЗФ РФ та її найманці вкотре демонструє ігнорування окупантами існуючих домовленостей та вимог щодо відведення важкого озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі раніше було зафіксовано появу нових одиниць озброєння і військової техніки російсько-терористичних військ в зоні безпеки та з порушенням ліній відводу.

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