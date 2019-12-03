На Донбассе зафиксированы 5 обстрелов со стороны боевиков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы велись вблизи Луганского, недалеко от Павлополя, в районе Старогнатовки, вблизи Лебединского. Возле Авдеевки зафиксированы обстрелы из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 2 декабря, ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - уточнили в ООС.

Напомним, 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погибли двое военнослужащих. Кроме того, по информации разведки ООС, с 22 по 28 ноября были ликвидированы десять боевиков, еще 15 человек составляют санитарные потери оккупантов.