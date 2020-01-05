На Донбассе зафиксирован один обстрел с начала суток

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на Донбассе был зафиксирован один случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Отмечается, что обстрел осуществляли на Донецком направлении вблизи населенного пункта Водяное, минометами калибра 82 мм, которые согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

В целом противник выпустил 8 мин по нашим позициям. Вследствие обстрелов, боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в районе населенного пункта Золотое-5 подорвалась грузовик одного из подразделений Объединенных сил, вследствие чего погиб военнослужащий.

РБК-Украина писало, что в субботу 4 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.