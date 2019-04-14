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На Донбассе снова зафиксировали обстрелы, есть раненый        


В зоне ООС на Донбассе с утра зафиксировали четыре обстрела

В зоне операции Объединенных сил (ООС) в результате боевых действий 14 апреля ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что с утра противник четыре раза нарушил режим прекращения огня с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Авдеевки, Водяного, Новотошковского и Новолуганского.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в штабе.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области боевики из "Градов" обстреляли село Орловка в районе Ясиноватой.

Отметим, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) продолжает фиксировать нарушения российскими оккупационными войсками соглашений об отводе тяжелого вооружения.

 

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