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На Донбассе задержали полицейского за торговлю оружием из зоны ООС

Автор: Александр Мороз

Служба безопасности Украины задержала в Краматорске полицейского патрульной службы полка спецназначения "Киев". Его подозревают в том, что он наладил продажу оружия представителям криминалитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, полицейский был откомандирован в район проведения ООС, и на Донбассе организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины.

"Вместе со своим сообщником они продавали "товар" представителям криминалитета. Оружие и боеприпасы злоумышленники хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Краматорске сразу после очередного сбыта оружия", - говорится в сообщении.

Во время обысков у них изъяли 61 гранату, 4 мины, около 13 кг взрывчатых веществ, 30 взрывателей, 38 реактивных патронов, более 10 600 патронов разного калибра, пистолеты-пулеметы и карабины.

Напомним, ранее СБУ выявила боевые схроны диверсантов на Донбассе и в Херсоне.

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Служба безопасности УкраиныДонбасс