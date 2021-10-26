RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі затримали поліцейського за торгівлю зброєю із зони ООС

Автор: Олександр Мороз

Служба безпеки України затримала в Краматорську поліцейського патрульної служби полку спецпризначення "Київ". Його підозрюють у тому, що він налагодив продаж зброї представникам криміналітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, поліцейський був відряджений в район проведення ООС, і на Донбасі організував незаконний збут зброї, патронів і вибухівки по всій території України.

"Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету. Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях Краматорська Донецької області. Правоохоронці затримали обох зловмисників у Краматорську відразу після чергового збуту зброї", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у них вилучили 61 гранату, 4 міни, близько 13 кг вибухових речовин, 30 детонаторів, 38 реактивних патронів, понад 10 600 патронів різного калібру, пістолети-кулемети та карабіни.

Нагадаємо, раніше СБУ виявила бойові схрони диверсантів на Донбасі і в Херсоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонбас