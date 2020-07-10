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В Мариуполе задержали полицейских за вымогательство и наркоторговлю

Донецкая область, Пятница 10 июля 2020 10:58
В Мариуполе задержали полицейских за вымогательство и наркоторговлю
Фото: задержание полицейских (dbr.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители задержали четырех полицейских, которые занимались вымогательством и наркоторговлей в Донецкой области. Зафиксировано пять эпизодов противоправной деятельности полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как сообщили РБК-Украина в ГБР, полицейские были задержаны в Мариуполе. В состав преступной группы входили командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и три полицейских управления патрульной полиции в Донецкой области.

"Четверо правоохранителей действуя в составе преступной группы наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств. Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их", - сообщили в ГБР.

Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев взятки за непривлечение их к уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей, а также применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейским грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в начале июня в Павлограде задержали банду полицейских, которые заставляли граждан совершать преступления.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области разоблачили полицейских на вымогательствах у предпринимателей.

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