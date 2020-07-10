На Донбасі поліцейських затримали за вимагання та наркоторгівлю

Фото: затримання поліцейських (dbr.gov.ua)

Поліцейським загрожує до 10 років в'язниці

Правоохоронці затримали чотирьох поліцейських, які займалися вимаганням та наркоторгівлею в Донецькій області. Зафіксовано п'ять епізодів протиправної діяльності поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Як повідомили в ГБР, до складу злочинної групи входили командир взводу роти тактико-оперативного реагування і три поліцейських управління патрульної поліції в Донецькій області.

"Четверо правоохоронців діючи у складі злочинної групи налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів. Правоохоронці проникали у приватну власність осіб, застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби і в подальшому збували їх", - повідомили в ГБР.

Також поліцейські вимагали та отримували від наркоторговців хабарі за непритягнення їх до кримінальної відповідальності.

Зараз вирішується питання про звільнення затриманих від займаних посад, а також застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Поліцейським загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, на початку червня в Павлограді затримали банду поліцейських, які змушували громадян вчиняти злочини.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області викрили поліцейських на вимаганнях у підприємців.