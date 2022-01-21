На Донбассе задержали "курьера" с более чем миллионом рублей в автомобиле

"В пункт пропуска транспортным средством "Шевроле" прибыл 40-летний гражданин Украины. Заведомо водитель избрал движение по зеленому коридору", - пишет пресс-служба.

Во время проверки 40-летний "курьер" был раздражен на что и отреагировали пограничники. В багажном отделении под обшивкой было обнаружено 1,8 млн рублей и 2,9 тысячи долларов США. Также в тайнике были обнаружены и номерные знаки, которые были выданы оккупационными властями.

"Мужчина объяснил, что валютную операцию с деньгами провернул ради заработка. Поскольку ему пообещали "оплату услуг" - 2% от суммы, которую перевезет водитель", - добавляет пресс-служба.