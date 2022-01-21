На Донбасі затримали "кур'єра" з понад мільйоном рублів в автомобілі

"У пункт пропуску транспортним засобом "Шевроле" прибув 40-річний громадянин України. Завідома водій обрав рух зеленим коридором", - пише пресслужба.

Під час перевірки 40-річний "кур’єр" був знервований на що і відреагували прикордонники. В багажному відділенні під обшивкою було виявлено 1,8 млн російській рублів та 2,9 тисячі доларів США. Також у сховку були виявлені й номерні знаки, які були видані окупаційною владою.

"Чоловік пояснив, що валютну операцію з грошима провернув задля заробітку. Оскільки йому пообіцяли "оплату послуг" - 2% від суми, яку перевезе водій", - додає пресслужба.