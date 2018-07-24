На Донбассе задержали боевика "ЛНР", которого могли направить для совершения диверсий

В ООС отметили, что задержанный активно сотрудничает со следствием

На Донбассе задержали боевика так называемой "Луганской народной республики" ("ЛНР"), которого могли направить для совершения диверсий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

Так, боевика "ЛНР" разоблачила и задержала военная контрразведка объединенных сил в конце июня 2018 года вблизи г. Счастье. Мужчина пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории.

В ходе допроса было установлено, что уроженец Свердловска, который имеет несколько судимостей после освобождения в 2016 году из мест лишения свободы добровольно присоединился к боевикам "ЛНР". В отношении задержанного открыто уголовное производство, ему объявлено о подозрении в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Мужчина свою вину признал, суд арестовал его на два месяца, материалы дела направлены в суд.

"Задержанный активно сотрудничает со следствием. Военные контрразведчики объединенных сил не исключают, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. При достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы", - сообщают в штабе.

Задержали боевика "ДНР" Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачены и задержаны боевика «2-го армейского корпуса ЛНВ» #ООС #операція_ОС в Конце июня 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ и военнослужащие 59 ОМБр из состава Объединенных сил, во взаимодействии с главным управлением Национальной полиции Украины по Луганской области вблизи г Счастье задержали участника незаконных вооруженных формирований «ЛНВ», который пытался посетить родственников на подконтрольной Украине территории. В ходе опроса задержанного, силовики установили, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после увольнения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации «ЛНВ», где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск. По материалам военной контрразведки в отношении задержанного гражданина Украины открыто уголовное производство, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». В ходе осуществления досудебного следствия задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Материалы дела 14 июля текущего года направлено в суд. Задержанный активно сотрудничает со следствием. Военные контрразведчики Объединенных сил не исключают, что боевик был направлен на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий. При достаточности доказательств, его действия могут быть переквалифицированы. Вместе победим. Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 24 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в КПВВ "Марьинка" задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков.