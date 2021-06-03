На Донбассе задержали агента "ДНР". Работал на связанную с ООН структуру

По данным контрразведки СБУ, мужчина был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, ВСУ, Национальной гвардии, а также о перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Агента задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в создании террористической группы или террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: задержанный агент (ssu.gov.ua)