На Донбасі затримали агента "ДНР". Працював на пов'язану з ООН структуру

За даними контррозвідки СБУ, чоловік був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР". За завданням кураторів він збирав та передавав інформацію про місця дислокації, режим охорони об'єктів СБУ, ЗСУ, Національної гвардії, а також про переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС.

Агента затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у створенні терористичної групи або терористичної організації. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: затриманий агент (ssu.gov.ua)