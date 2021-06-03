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На Донбассе задержали агента "ДНР". Работал на связанную с ООН структуру

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Донбасс, Четверг 03 июня 2021 11:23
На Донбассе задержали агента "ДНР". Работал на связанную с ООН структуру Фото: СБУ разоблачила агента оккупантов "ДНР" (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины задержала агента так называемой "Донецкой народной республики". Он работал в общественной организации, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным контрразведки СБУ, мужчина был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов СБУ, ВСУ, Национальной гвардии, а также о перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Агента задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в создании террористической группы или террористической организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Донбассе задержали агента &quot;ДНР&quot;. Работал на связанную с ООН структуру

Фото: задержанный агент (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ пресекла деятельность агентурной сети так называемой "ЛНР". В нее входили граждане Украины, которые собирали и передавали в так называемое "Министерство госбезопасности ЛНР" разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины.

А в Хмельницкой области на фотосъемке колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины задержали агента российских спецслужб.

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