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На Донбасі затримали агента "ДНР". Працював на пов'язану з ООН структуру

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Донбас, Четвер 03 червня 2021 11:23
На Донбасі затримали агента "ДНР". Працював на пов'язану з ООН структуру Фото: СБУ викрила агента окупантів "ДНР" (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України затримала агента так званої "Донецької народної республіки". Він працював у громадській організації, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, чоловік був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР". За завданням кураторів він збирав та передавав інформацію про місця дислокації, режим охорони об'єктів СБУ, ЗСУ, Національної гвардії, а також про переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС.

Агента затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у створенні терористичної групи або терористичної організації. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

На Донбасі затримали агента &quot;ДНР&quot;. Працював на пов'язану з ООН структуру

Фото: затриманий агент (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність агентурної мережі так званої "ЛНР". До неї входили громадяни України, які збирали і передавали в так зване "міністерство держбезпеки ЛНР" розвіддані про підрозділи Збройних сил України.

А на Хмельниччині на фотозйомці колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України затримали агента російських спецслужб.

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