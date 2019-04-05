В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взяли в плен еще одного боевика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что около 01:00 ночи разведывательная группа противника пыталась зайти в тыл украинских позиций на Донецком направлении. Однако бойцы ООС вовремя отреагировали и навязали бой, после которого противник отступил, а украинские военные взяли в плен боевика оккупационных сил.

Также сообщается, что в плен взяли рядового 100-й отдельной мотострелковой бригады (в /ч 08826) Юрия С. На данный момент его допрашивают соответствующие органы из состава Объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе боевых действий на Донбассе 4 апреля ранен один украинский военный. По данным штаба, вчера боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Кроме того, ранее в украинском штабе также сообщили, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники применяют новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы на Донбассе.