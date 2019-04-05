У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі взяли в полон ще одного бойовика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що близько 01:00 ночі розвідувальна група противника намагалася зайти в тил українських позицій на Донецькому напрямку. Проте бійці ООС вчасно відреагували і нав'язали бій, після якого противник відступив, а українські військові взяли в полон бойовика окупаційних сил.

Також повідомляється, що в полон взяли рядового 100-ї окремої мотострілкової бригади (в /ч 08826) Юрія С. На даний момент його допитують відповідні органи зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ході бойових дій на Донбасі 4 квітня поранено одного українського військового. За даними штабу, вчора бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Крім того, раніше в українському штабі також повідомили, що збройні формування Російської Федерації та їх найманці застосовують новітні зразки техніки радіоелектронної боротьби на Донбасі.