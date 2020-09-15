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На Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский военный

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 15 сентября, возле населенного пункта Водяное на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Военный получил ранения средней тяжести.

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Об этом сообщили в оперативно-тактической группе "Восход".

Инцидент произошел во время проведения инженерных работ.

"Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - сообщили военные.

Напомним, 6 сентября на Донбассе на взрывном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. В результате двое военных получили ранения. Позже оба умерли в больнице.

Отметим, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация. Тогда впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября на заседании Трехсторонней контактной группы стороны согласовали 19 участков разминирования на Донбассе.

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