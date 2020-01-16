На Донбассе от взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок

На Донбассе 12-летний получил ранение в результате взрыва неизветного предмета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что 14 января медработники больницы в Луганске (неподконтрольный правительству) сообщили команде СММ, что 12 января из населенного пункта Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица, по оценке, в результате срабатывания устройства.

Мать мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

Ранее Международная организация Human Right Watch заявила об уменьшении количества жертв среди мирного населения на востоке Украины.

Напомним, по данным представителя украинского омбудсмена на Донбассе Павла Лисянского, в Луганской и Донецкой областях за 2019 год при пересечении КПВВ умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста.