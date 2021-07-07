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На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина"

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Донбасс, Среда 07 июля 2021 07:54
На Донбассе вторые сутки сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе боевики сутки не открывали огонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 6 июля, боевики не нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. На Донбассе сохраняется "тишина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 5 июля на Донбассе пророссийские боевики убили украинского военного, а еще троих - ранили.

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