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На Донбасі другу добу зберігається "тиша"

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Донбас, Середа 07 липня 2021 07:54
На Донбасі другу добу зберігається "тиша" Фото: на Донбасі бойовики добу не відкривали вогонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 6 липня, бойовики не порушували режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. На Донбасі зберігається "тиша".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Станом на 7:00 ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойових втрат серед військових Збройних сил України немає.

Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 5 липня на Донбасі проросійські бойовики вбили українського військового, а ще трьох - поранили.

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