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На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина"

Новина українською →
Донбасс, Суббота 29 января 2022 17:13
На Донбассе вторые сутки подряд сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе в течение суток сохранялась "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.

Напомним, в течение суток 27 января боевики России дважды нарушили режим прекращения огня.

При этом 25 января в результате обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских военных.

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