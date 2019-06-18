На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

Во вторник, 18 июня 2019, российские оккупационные войска продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, во вторник боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского, Троицкого и Новолуганського, что в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из минометов 82-го калибра обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Авдеевка.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, 17 июня российско-оккупационные войска 34 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. Девять раз боевики применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.