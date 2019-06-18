На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових

У вівторок, 18 червня 2019, російські окупаційні війська продовжили порушувати режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, у вівторок бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу Луганського, Троїцького та Новолуганського, що в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник з мінометів 82-го калібру обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Авдіївка.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 17 червня російсько-окупаційні війська 34 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Дев'ять разів бойовики застосували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.