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Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

Новости » Общество    18.06.2019 - 07:17
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

За сутки боевики провели 34 обстрела

На Донбассе в течение прошлых суток, 17 июня, вследствие усиленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Всего же зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, из которых девять раз применились запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм

"Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечает пресс-центр.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял украинские позиции возле н.п. Широкино, Лебединское, Талаковка, Пищевик, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Пески, Авдеевка, Марьинка, Опытное.

А в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 17 раз у н.п. Пивденное, Крымское, Попасная, Луганское, Шумы, Новотошковское, Новоалександровка, Золотое-4.

"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ... По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения", - сообщили в ООС.

От начала текущих суток 18 июня, противник обстрелял украинские позиции один раз возле Луганского. Потерь у ВСУ нет.

 

Напомним, в штабе операции Объединенных сил опровергли распространенную российскими СМИ информацию о входе подразделений Вооруженных сил Украины на территорию Донецка.

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Темы: Новости ООС
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