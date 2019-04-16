На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 16 апреля, без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.

Указано, что с начала текущих суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза открывал огонь по позициям Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе населенного пункта Гнутово;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Талаковка;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Зайцево.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 15 апреля, боевики провели 12 обстрелов украинских позиций. Подразделения ООС дали мощный ответ противнику.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 апреля 2019 года в зоне ООС на Донбассе украинские войска ликвидировали четырех боевиков.