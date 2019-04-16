ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские военные дали мощный ответ боевикам на Донбассе

Новости » Общество    16.04.2019 - 07:30
Украинские военные дали мощный ответ боевикам на Донбассе
Иллюстративное фото (ООС)

У боевиков шестеро убитых и трое раненых

На Донбассе за прошедшие сутки, 15 апреля, боевики провели 12 обстрелов украинских позиций. Подразделения операции Объединенных сил дали мощный ответ противнику, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики четыре раза применили запрещено минскими договоренностями вооружение: минометы калибров 120 и 82 мм. Также были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 11 раз обстреляли позиции украинских войск: дважды у Авдеевки, два раза у Новоселовка Вторая, трижды в районе Лебединского. Также было два обстрела вблизи населенного пункта Опытное, по одному - у Водяного и Невельского.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки" Север "оккупанты с стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в ООС.

Также добавили, что украинская сторона была вынуждена открывать огонь. В результате, по данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов было уничтожено, еще трех - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - резюмировали в пресс-центре.

 

Напомним, 14 апреля 2019 в зоне ООС на Донбассе украинские войска ликвидировали четырех боевиков.

На Донбассе снова зафиксировали обстрелы, есть раненый         Боевики обстреляли позиции ВСУ под Водяным и Лебединским из минометов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь