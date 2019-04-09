На Донбассе во вторник без потерь среди украинских военных

Однако во время разминирования погиб пиротехник ГСЧС
В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 9 апреля, без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в своем Facebook.
Указано, что с начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них пять раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Также вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 4 раза обстреляли наши опорные пункты:
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции ООС:
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что во время работы группы пиротехнических работ ГСЧС Украины из состава ООС, которая осуществляла разминирование участка местности в районе водопровода "Северский Донец-Донбасс", произошел подрыв неизвестного взрывного устройства.
"В результате взрыва один сотрудник погиб, двое пиротехников получили ранения", - указано в сообщении.
Напомним, в зоне ООС на Донбассе 8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один украинский военный погиб, трое получили ранения.
Как писало РБК-Украина, в Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел около 10:30.
Добавим также, в Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.