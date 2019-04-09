На Донбасі у вівторок без втрат серед українських військових

У зоні проведення ООС на Донбасі у вівторок, 9 квітня, без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у своєму Facebook.

Вказано, що від початку поточної доби ворог вісім разів обстріляв позиції наших військ, із них п'ять разів - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Також збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів ООС із озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 4 рази обстріляли наші опорні пункти:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Павлопіль.

двічі із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - у районі населеного пункту Авдіївка;

з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти чотири рази обстріляли позиції ООС:

із мінометів калібрів 120 і 82 мм – у районі населеного пункту Катеринівка;

із мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новоолександрівка;

двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї - у районі села Золоте-4.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

У прес-центрі додали, що під час роботи групи піротехнічних робіт ДСНС України зі складу ООС, яка здійснювала розмінування ділянки місцевості у районі водогону "Сіверський Донець-Донбас", стався підрив невідомого вибухового пристрою.

"У результаті вибуху один співробітник загинув, двоє піротехніків отримали поранення", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в зоні ООС на Донбасі 8 квітня збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції, один український військовий загинув, троє отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, в Донецькій області під час розмінування території поблизу водопроводу насосної станції стався вибух, загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій. Інцидент стався близько 10:30.

Додамо також, у Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі підірвалася мирна мешканка. За даними поліції, вибух стався, коли вона потягнула з могили штучні квіти.