На Донбассе во вторник погиб украинский военный

В результате обстрелов были ранены двое украинских военных
На Донбассе в зоне ООС во вторник, 7 мая, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.
Так, с начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС семь раз:
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, на Донбассе в понедельник, 6 мая, боевики 12 раз нарушили режим тишины, обстреляв в Попаснянском районе село Троицкое, в котором проживает гражданское население.
Как писало РБК-Украина ранее, действующий президент Петр Порошенко назначил нового командующего ООС на Донбассе. Новым командующим стал Александр Сырский. Перед этим глава государства уволил с этой должности Сергея Наева.