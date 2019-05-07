На Донбасі у вівторок загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

У результаті обстрілів було поранено двох українських військових

На Донбасі у зоні ООС у вівторок, 7 травня, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Так, від початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з мінометів калібру 120 мм поблизу міста Авдіївка;

з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Водяне;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове;

з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новоселівка Друга;

зі стрілецької зброї - біля села Богданівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС сім разів:

чотири рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів - поблизу села Новозванівка;

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів - поблизу міста Попасна;

з снайперської зброї - біля населеного пункту Південне;

з стрілецької зброї - у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі в понеділок, 6 травня, бойовики 12 раз порушили режим тиші, обстрілявши в Попаснянському районі село Троїцьке, в якому проживає цивільне населення.

Як писало РБК-Україна раніше, діючий президент Петро Порошенко призначив нового командувача ООС на Донбасі. Новим командувачем став Олександр Сирський. Перед цим глава держави звільнив з цієї посади Сергія Наєва.