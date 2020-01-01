На Донбассе во вторник боевики пять раз нарушили "тишину"

Стреляли из вооружения БТР и гранатометов
В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
Четыре обстрелы позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил не было.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Ранее сообщалось, что на Донбассе 31 декабря на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.
РБК-Украина писало, что на Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий.