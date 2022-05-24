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На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов и много техники

Фото: за последние сутки на Донбассе ВСУ уничтожили 180 оккупантов (t.me/informnapalm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили 3 вражеские атаки. Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, уничтожено 180 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В течение 24 мая противник совершил 3 атаки украинских позиций. Все попытки оказались неудачными. По скоплению личного состава и техники артиллерия ВСУ нанесла удар.

За последние сутки украинские военные на Донбассе уничтожили:

  • личного состава - до 180;
  • танков - 2;
  • БМП - 5;
  • БТР - 3;
  • артиллерийских систем - 3;
  • минометов - 3;
  • беспилотников - 3.

Напомним, как ранее отметили в Минобороны Украины, наиболее горячие точки на фронте находятся в Донецком и Славянском направлениях.

Отметим, с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

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