На Донбасі ЗСУ за добу знищили 180 окупантів і багато техніки

Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили 3 ворожі атаки. Українські артилеристи завдали удару по скупченню живої сили і техніки противника, знищено 180 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід" .

За останню добу українські військові на Донбасі знищили:

Протягом 24 травня противник здійснив 3 атаки українських позицій. Всі спроби виявилися невдалими. По скупченню особового складу і техніки артилерія ЗСУ завдала удару.

Нагадаємо, як раніше зазначили в Міноборони України, найбільш гарячі точки на фронті знаходяться в Донецькому і Слов'янському напрямках.

Зазначимо, з початку травня російські війська посилили обстріли Донбасу. Противник практично цілодобово завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари по десятках населених пунктів регіону. Серед мирних жителів є жертви і поранені.

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