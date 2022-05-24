RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донбасі ЗСУ за добу знищили 180 окупантів і багато техніки

Фото: за останню добу на Донбасі ЗСУ знищили 180 окупантів (t.me/informnapalm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Збройні сили України (ЗСУ) за останню добу відбили 3 ворожі атаки. Українські артилеристи завдали удару по скупченню живої сили і техніки противника, знищено 180 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Протягом 24 травня противник здійснив 3 атаки українських позицій. Всі спроби виявилися невдалими. По скупченню особового складу і техніки артилерія ЗСУ завдала удару.

За останню добу українські військові на Донбасі знищили:

  • особового складу - до 180;
  • танків - 2;
  • БМП - 5;
  • БТР - 3;
  • артилерійських систем - 3;
  • мінометів - 3;
  • безпілотників - 3.

Нагадаємо, як раніше зазначили в Міноборони України, найбільш гарячі точки на фронті знаходяться в Донецькому і Слов'янському напрямках.

Зазначимо, з початку травня російські війська посилили обстріли Донбасу. Противник практично цілодобово завдає ракетні, артилерійські та авіаційні удари по десятках населених пунктів регіону. Серед мирних жителів є жертви і поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасВійна в УкраїніВійна Росії проти України