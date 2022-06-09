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На Донбассе ВСУ отбили семь атак врага: уничтожено более 30 единиц техники

Фото: на Донбассе ВСУ отбили семь атак врага (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли отбить семь атак солдат РФ в Донецкой и Луганской областях и уничтожить 33 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Отмечается, что за сутки бойцы ВСУ уничтожили:

  • 10 танков;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 4 боевых бронированных машин;
  • 3 специальных бронированных автомобиля;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • 1 склад с боеприпасами.

В то же время в небе Донбасса отряды противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "Орлан-10".

Также, по информации украинского военного руководства, в данный момент на Донбассе продолжаются бои на двух локациях.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты разбомбили Ледовый дворец в Северодонецке. Он был одним из главных символов города.

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Война России против УкраиныДонецкая областьЛуганскДонбассВооруженные силы Украины