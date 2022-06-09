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На Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога: знищено понад 30 одиниць техніки

Фото: на Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли відбити сім атак солдатів РФ у Донецькій та Луганській областях та знищити 33 одиниці військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Зазначається, що за добу бійці ЗСУ знищили:

  • 10 танків;
  • 7 артилерійських систем;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 3 спеціальні броньовані автомобілі;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 1 склад з боєприпасами.

Водночас у небі Донбасу загони протиповітряної оборони збили 5 безпілотників "Орлан-10".

Також, за інформацією українського військового керівництва, зараз на Донбасі тривають бої на двох локаціях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Він був одним із головних символів міста.

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