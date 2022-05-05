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На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників

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Четвер 05 травня 2022 22:43
На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників ЗСУ відбили атаку на Донбасі (t.me.ressentiment.channel)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили за добу 11 атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що українські військові збили за день 2 ворожі винищувачі, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети.

Також ми писали, що на Сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів.

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Збройні сили України Донбас
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