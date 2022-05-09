На Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники

Украинские военные на фронте в Донецкой и Луганской областях за прошедшую неделю отбили 71 атаку войск РФ, и нанесли противнику существенные потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Группировки Объединенных сил.
В сводке отмечается, что за неделю военнослужащие группировки ОС уничтожили 288 единиц техники противника, а именно:
Бойцы группировки Объединенных сил на востоке Украины за последние сутки успешно отбили 6 атак рашистов, уничтожив:
Ранее сообщалось, что по данным Генштаба, российские оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.