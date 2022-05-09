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На Донбассе ВСУ за неделю отбили 71 вражескую атаку и уничтожили почти 300 единиц техники

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные на фронте в Донецкой и Луганской областях за прошедшую неделю отбили 71 атаку войск РФ, и нанесли противнику существенные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Группировки Объединенных сил.

Вражеские потери за неделю

В сводке отмечается, что за неделю военнослужащие группировки ОС уничтожили 288 единиц техники противника, а именно:

  • 67 танков,
  • 26 артиллерийских систем (из них 7 РСЗО),
  • 110 единиц боевой бронированной техники,
  • 5 специальных бронированных автомобилей,
  • 4 единицы специальной инженерной техники,
  • 39 единиц автомобильной техники врага (в том числе один топливозаправщик).
  • Кроме того, наши подразделения ПВО в небе над Донбассом сбили 2 российских самолета, 1 вертолет, 1 крылатую ракету и 33 беспилотника.

Потери оккупантов на Донбассе за сутки

Бойцы группировки Объединенных сил на востоке Украины за последние сутки успешно отбили 6 атак рашистов, уничтожив:

  • 20 танков,
  • 1 артиллерийскую систему,
  • 28 единиц боевой бронированной техники,
  • 1 специальный бронированный автомобиль,
  • 5 единиц автомобильной техники противника (в том числе один топливозаправщик).
  • Подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба, российские оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения.

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