На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 71 ворожу атаку і знищили майже 300 одиниць техніки

Українські військові на фронті в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ, і завдали противнику істотних втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Угруповання Об'єднаних сил.
У зведенні зазначається, що за тиждень військовослужбовці угруповання ОС знищили 288 одиниць техніки противника, а саме:
Бійці угруповання Об'єднаних сил на сході України за останню добу успішно відбили 6 атак рашистів, знищивши:
Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, російські окупанти через наступ ЗСУ під Харковом підсилюють свої підрозділи.
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