Бойовики на Донбасі за день 5 разів обстрілювали сили ООС

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 18:16
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На Донбасі за день втрат серед українських військових немає

Бойовики на Донбасі за день, 19 липня 2018 року, п'ять разів обстрілювали сили операції об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідмоленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обстріли бойовиків зафіксовані в районах Світлодарська, Кримського, Лебединського та Луганського. Бойовики вели вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

"Втрат серед захисників України немає", - повідомляють у штабі.

Бойовики на Донбасі за день 5 разів обстрілювали сили ООС

Нагадаємо, за 18 липня у лавах українських війських на Донбасі також обійшлося без втрат.

На Донбасі за добу обійшлось без втрат серед українських військових На Донбасі бойовики проявили активність на всіх напрямках, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги:  Донбас,  обстрел,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС