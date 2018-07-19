Бойовики на Донбасі за день 5 разів обстрілювали сили ООС

На Донбасі за день втрат серед українських військових немає

Бойовики на Донбасі за день, 19 липня 2018 року, п'ять разів обстрілювали сили операції об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться у повідмоленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї ранку до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обстріли бойовиків зафіксовані в районах Світлодарська, Кримського, Лебединського та Луганського. Бойовики вели вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

"Втрат серед захисників України немає", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, за 18 липня у лавах українських війських на Донбасі також обійшлося без втрат.