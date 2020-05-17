На Донбасі під час ворожого обстрілу постраждав військовий

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українські підрозділи дали рішучу відповідь проросійським бойовикам

Проросійські бойовики з початку 17 травня чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті одного з обстрілів був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними командування, з початку поточної доби російсько-окупаційні сили 4 рази проявляли вогневу активність. Під час обстрілів російські найманці застосовували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, безпілотні літальні апарати, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що мінометні обстріли було зафіксовано поблизу Авдіївки, а безпілотник для скидання гранати окупанти застосували в районі Водяного. Підрозділи Об'єднаних сил поблизу Славного були обстріляні з кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Українські підрозділи відповіли прицільним вогнем з наявних вогневих засобів, чим змусили окупаційні сили припинити ворожу активність. Втрати бойовиків уточнюються.

На ділянках розведення сил в районі населених пунктів Золоте, Станиця Луганська, Богданівка та Петрівське режим припинення вогню зберігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл на окупованій території Луганської області. Інцидент стався під час виконання оголошеного польоту безпілотника малого радіуса дії. Спостерігачі в результаті обстрілу не постраждали.

Автор: Дмитро Левицький