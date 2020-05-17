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Боевики более 20 минут обстреливали позиции ООС возле Авдеевки

Новости » Происшествия     17.05.2020 - 13:25
Боевики более 20 минут обстреливали позиции ООС возле Авдеевки
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вследствие обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил боевое ранение

Боевики на Донбассе обстреливали украинские позиции в течение 20 минут возле Авдеевки. Всего от начала суток было осуществлено два обстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, ровно в 06:00 со стороны н.п. Каштановое противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, потратив 20 боеприпасов, а также совершил несколько десятков автоматных очередей. Обстрел продолжался двадцать минут.

Кроме того, боевики через некоторое время после первого обстрела открыли огонь повторно на этом направлении, выпустив еще две мины калибра 82 мм и введя в действие гранатометы АГС и РПГ. Украинские военные отреагировали на агрессию дежурными огневыми средствами, чем заставили оккупантов отказаться от дальнейшего ведения огня.

Как отмечается, в результате обстрелов боевиков один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение и был эвакуирован с передовых позиций в военный госпиталь, где сейчас получает медицинскую помощь.

Напомним, 16 мая на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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