UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Донбассе во время учений нашли крупный схрон оружия

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины во время боевых учений на Донбассе выявила незаконный схрон оружия и боеприпасов. Тайник был оборудован в подвале заброшенного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники СБУ обнаружили настоящий тайник с оружием и боеприпасами во время контрдиверсионных учений на Донбассе. По предварительным данным, тайник обустроили участники российско-гибридных войск для диверсий на территории региона и активного сопротивления силам АТО\ООС", - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ изъяли склад оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:

  • 766 патронов калибра 7,62 мм;
  • 3 заряда для РПГ-7;
  • 2 гранаты ВОГ-25;
  • 3 гранаты РГД;
  • 3 запала УЗРГМ;
  • 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм.

Изъятое передали специалистам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для утилизации.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что на Красногоровки Покровского района украинские правоохранители нашли тайник с оружием, которые принадлежал мужчине, служащему в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Также отметим, что за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ООС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныОружие в Украине