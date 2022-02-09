На Донбасі під час навчань знайшли великий схрон зброї

Служба безпеки України під час бойових навчань на Донбасі виявила незаконний схрон зброї та боєприпасів. Схованка була обладнана в підвалі покинутої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Вилучене передали фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій для утилізації.

"Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. За попередніми даними, тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій на території регіону та активного спротиву силам АТО\ООС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що на Красногорівки Покровського району українські правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, які належав чоловікові, що служить в лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.

Також зазначимо, що за минулу добу бойовики тричі обстріляли позиції ООС.