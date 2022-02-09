RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі під час навчань знайшли великий схрон зброї

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України під час бойових навчань на Донбасі виявила незаконний схрон зброї та боєприпасів. Схованка була обладнана в підвалі покинутої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. За попередніми даними, тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій на території регіону та активного спротиву силам АТО\ООС", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ вилучили склад зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв:

  • 766 патронів калібру 7,62 мм;
  • 3 заряди для РПГ-7;
  • 2 гранати ВОГ-25;
  • 3 гранати РГД;
  • 3 запали УЗРГМ;
  • 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм.

Вилучене передали фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій для утилізації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що на Красногорівки Покровського району українські правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, які належав чоловікові, що служить в лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.

Також зазначимо, що за минулу добу бойовики тричі обстріляли позиції ООС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗброя в Україні