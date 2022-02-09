На Донбасі під час навчань знайшли великий схрон зброї

Служба безпеки України під час бойових навчань на Донбасі виявила незаконний схрон зброї та боєприпасів. Схованка була обладнана в підвалі покинутої будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
"Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. За попередніми даними, тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій на території регіону та активного спротиву силам АТО\ООС", - йдеться в повідомленні.
Оперативники СБУ вилучили склад зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв:
Вилучене передали фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій для утилізації.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що на Красногорівки Покровського району українські правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, які належав чоловікові, що служить в лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.
Також зазначимо, що за минулу добу бойовики тричі обстріляли позиції ООС.