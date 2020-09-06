ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе во время тушения пожара пропали двое бойцов ООС

Донбасс, Воскресенье 06 сентября 2020 07:59
На Донбассе во время тушения пожара пропали двое бойцов ООС
Фото: лесной пожар (ГСЧС)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 5 сентября, во время тушения пожара вблизи Верхнеторецка огнем были отрезаны от личного состава двое военнослужащих Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.

Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

За прошедшие сутки на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения.

С начала текущих суток, 6 сентября, режим тишины сохраняется в полной мере. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, вчера главарь "ДНР" обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и приказал боевикам атаковать укрепления ВСУ вблизи Шумов. В связи с этим Украина срочно созвала заседание ТКГ.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отреагировал на угрозы.

Кравченко подчеркнул, что вблизи населенного пункта Шумы украинская сторона не оборудовала никаких новых инженерных сооружений и не нарушала никаких договоренностей.

Он отметил, что украинские подразделения готовы нанести мощный удар в ответ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДонбасспожарООС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь